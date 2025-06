Scotland vs Nepal, 74th Match Live Streaming In India: स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credits: File Photo)

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2027 74th Match Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 74वां मैच आज यानी 02 जून को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में अब तक 16 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम को महज नौ मुकाबलों में जीत और पांच में हार हार का सामना करना पड़ा है. स्कॉटलैंड की टीम 20 पॉइंट्स अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 12 मैच खेले हैं. जिसमें दो में जीत और आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. नेपाल की टीम छह अंकों के साथ आखिरी स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: Suryakumar Yadav New Milestone: सूर्यकुमार यादव ने अपने नाम किया एक बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में एबी डिविलियर्स को छोड़ा पीछे

इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है. नेपाल ने अपने बारह मैचों में से केवल दो में जीत हासिल की है, जिससे दुर्भाग्य से नेपाल तालिका में निचले स्थान पर पहुंच गया है. दूसरी तरफ, स्कॉटलैंड की टीम का मिला जुला प्रदर्शन रहा हैं. दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल करना चाहेगी.

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल हेड टू हेड रिकॉर्ड (SCO vs NEP Head To Head Record)

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक एक ही वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान बारिश की वजह से ये मैच रद्द हो गया था. अब दोनों टीमों के बीच आज यानी 02 जून को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 74वां मैच कब खेला जाएगा?

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 74वां मैच आज यानी 02 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे डंडी के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 74वां मैच कहां देखें?

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 74वां मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), जॉर्ज मुन्से, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), चार्ली टियर, ब्रैंडन मैकमुलेन, मार्क वॉट, फिनेले मैक्रेथ, जैक जार्विस, सफयान शरीफ, ब्रैड करी.

नेपाल: अनिल साह, आसिफ शेख (विकेटकीपर), कुशल भुर्टेल, रोहित पौडेल (कप्तान), गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, रिजन ढकाल.

नोट: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.