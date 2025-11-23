Blind Cricket Women's T20 World Cup 2025: नेपाल को हराकर भारत ने जीता पहला महिला टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर ब्लाइंड, देखें विनिंग मोमेंट का वीडियो

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम

India Women's Blind Cricket Team vs Nepal Women's Blind Cricket Team: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया. इसी के साथ भारत ने पहला महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड जीतकर इतिहास रच दिया है. कोलंबो में खेले गए खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए भारत ने नेपाल को 20 ओवर में 114/5 रन पर रोक दिया. नेपाल ने 2.2 ओवर में कप्तान बिनीता पुन का विकेट गंवाया. बिनीता 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद मीनाक्षी चौधरी ने सुषमा तमांग के साथ दूसरे विकेट के लिए 15 रन जोड़े. मीनाक्षी चौधरी टीम के खाते में 8 रन जोड़कर पवेलियन लौटीं. केएल राहुल के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मिला मौका

देखें विनिंग मोमेंट का वीडियो

🚨 INDIA WON THE WORLD CUP 🚨 - India Women's team won the World Cup for Blind. 🇮🇳 [Vipul Kashyap] pic.twitter.com/JTnoGlDL9J — Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2025

टीम ने 30 के स्कोर पर सुषमा (6) का विकेट भी गंवा दिया था. यहां से बिमला रानी ने सरिता घिमिरे के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जुटाते हुए टीम को संभाला. बिमला 26 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सरिता ने 38 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए. भारत की तरफ से बी1 जमुना रानी टुडू और बी1 अनु कुमारी ने 1-1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम करते हुए खिताब जीता. भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. इस टीम ने 5 के स्कोर पर बी2 अनेका देवी (2) का विकेट गंवा दिया था. यहां से बी1 करुणा ने कप्तान बी3 दीपिका के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को संभाला। दीपिका 6 रन बनाकर आउट हुईं.

सेलिब्रेशन का वीडियो

INDIA WOMEN'S TEAM RECREATED ROHIT SHARMA'S ICONIC CELEBRATION AFTER WINNING WORLD CUP FOR BLIND. 🥹 🇮🇳 pic.twitter.com/BDGNNs7f3n — Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2025

करुणा ने बी3 फुला सरेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन जुटाते हुए भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया. करुणा 27 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुईं. यहां से फुला सरेन ने बी2 बसंती हांसदा के साथ अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई.

फुला 27 गेंदों में 4 चौकों के साथ 44 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि बसंती ने 13 रन टीम के खाते में जोड़े. नेपाल की तरफ से बी3 दिल्लीसरा धमाला ने 1 विकेट निकाला. भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए समेत छह टीमों का यह टी20 टूर्नामेंट 11 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ था.