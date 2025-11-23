India Squad For ODI Series vs SA 2025: केएल राहुल के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मिला मौका

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने 23 नवंबर(शुक्रवार) को 15 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्क्वाड की घोषणा की हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर केएल राहुल को कप्तान नियुक्त करना और यशस्वी जायसवाल की सलामी विकल्प के रूप में मजबूती शामिल रही. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यह जिम्मेदारी राहुल को सौंपी गई है. टीम में रुतुराज गायकवाड़ की वापसी भी सुर्खियों में रही, जो दिसंबर 2023 के बाद पहली बार वनडे टीम में शामिल हुए हैं. सीरीज़ का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर और अंतिम मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में निर्धारित है. सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे.

केएल राहुल पिछले कुछ वर्षों में सफेद गेंद क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं. उनकी शांत नेतृत्व शैली, तेज़ फैसले लेने की क्षमता और बीच के ओवरों में स्थिरता उन्हें सीमित ओवरों का भरोसेमंद कप्तान बनाती है. इस बार वे टीम के विकेटकीपर के रूप में भी भूमिका निभाएंगे. यशस्वी जायसवाल के पास इस सीरीज़ में अपनी लय को ODI फॉर्मेट में बदलने का बड़ा अवसर होगा. उन्होंने टेस्ट और T20 में अपनी आक्रामक शुरुआत से भारतीय टीम को लगातार मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है. राहुल और यशस्वी की जोड़ी टीम के लिए रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है.

टीम चयन की सबसे दिलचस्प रुतुराज गायकवाड़ की वापसी हैं. शानदार घरेलू प्रदर्शन और लगातार सुधार ने उन्हें फिर से वनडे टीम में जगह दिलाई. टीम मैनेजमेंट इस सीरीज़ को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मौके के रूप में देख रहा है, और गायकवाड़ का चयन इसी सोच का संकेत देता है. मध्यक्रम में विराट कोहली और तिलक वर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कोहली के अनुभव और तिलक की नई ऊर्जा मिलकर टीम के लिए संतुलन तैयार करते हैं. रिषभ पंत की वापसी ने टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत किया है. ऑलराउंड विभाग में वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नितीश कुमार रेड्डी टीम को लचीला विकल्प देंगे. जडेजा का अनुभव इस युवा स्क्वाड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

गेंदबाज़ी यूनिट में कुलदीप यादव की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक बड़ी राहत होगी. तेज़ गेंदबाज़ी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को मौका दिया गया है. हर्षित राणा का चयन इस सीरीज़ की सबसे उत्साहजनक कहानियों में से एक है. IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा. ध्रुव जुरेल को बतौर बैकअप विकेटकीपर शामिल किया गया है, जो टीम मैनेजमेंट के भरोसे को दर्शाता है कि वे भविष्य में लंबे समय तक भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ODI स्क्वाड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल