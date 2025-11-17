How To Watch NPL 2025 Live Streaming: जानिए मोबाइल या टीवी पर कहां और कैसे देखें नेपाल प्रीमियर लीग का लाइव प्रसारण

Where To Watch Nepal Premier League 2025 Live Telecast: नेपाल की सबसे प्रतिष्ठित T20 लीग नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) का दूसरा सीज़न 17 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक खेला जाएगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) द्वारा आयोजित इस लीग को सिद्धार्थ बैंक स्पॉन्सर कर रहा है. इस बार कुल 36 मैच खेले जाएंगे, जिनकी मेजबानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान करेगा. 2024 के सफल पहले संस्करण के बाद, जहां जनकपुर बोल्ट्स ने पहला खिताब जीता था, 2025 का संस्करण और भी रोमांचक होने वाला है. 9 अगस्त 2025 को हुए ऑक्शन में सभी टीमों ने अपने स्क्वाड मजबूत किए हैं. इस बार नेपाल के फैंस के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स की भागीदारी ने टूर्नामेंट को और भी चर्चित बना दिया है. नेपाल प्रीमियर लीग का धाकड़ आगाज! जानिए टीमें, कप्तान, स्क्वाड, फॉर्मेट, तारीख, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी फिक्स्चर
नेपाल में रहने वाले क्रिकेट प्रशंसकों के लिए नेपाल प्रीमियर लीग 2025 को देखना बेहद आसान है. दर्शक इस रोमांचक टूर्नामेंट का आनंद कांतिपुर मैक्स TV पर बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन देखने वालों के लिए सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिश होम Go ऐप पर उपलब्ध होगी, जिससे फैंस अपने मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर बिना रुकावट मैच देख सकेंगे.
भारत में कैसे देखें नेपाल प्रीमियर लीग 2025?
भारत में रहने वाले दर्शकों के लिए भी प्रसारण और स्ट्रीमिंग के स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं. भारतीय फैंस इस टूर्नामेंट को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 SD/HD चैनलों के माध्यम से लाइव देख सकते हैं. टीवी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखना चाहने वालों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इससे भारतीय दर्शक भी नेपाल प्रीमियर लीग 2025 के हर मैच का पूरा आनंद ले सकेंगे.