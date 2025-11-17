How To Watch NPL 2025 Live Streaming: जानिए मोबाइल या टीवी पर कहां और कैसे देखें नेपाल प्रीमियर लीग का लाइव प्रसारण

नेपाल प्रीमियर लीग 2025

Where To Watch Nepal Premier League 2025 Live Telecast: नेपाल की सबसे प्रतिष्ठित T20 लीग नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) का दूसरा सीज़न 17 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक खेला जाएगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) द्वारा आयोजित इस लीग को सिद्धार्थ बैंक स्पॉन्सर कर रहा है. इस बार कुल 36 मैच खेले जाएंगे, जिनकी मेजबानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान करेगा. 2024 के सफल पहले संस्करण के बाद, जहां जनकपुर बोल्ट्स ने पहला खिताब जीता था, 2025 का संस्करण और भी रोमांचक होने वाला है. 9 अगस्त 2025 को हुए ऑक्शन में सभी टीमों ने अपने स्क्वाड मजबूत किए हैं. इस बार नेपाल के फैंस के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स की भागीदारी ने टूर्नामेंट को और भी चर्चित बना दिया है. नेपाल प्रीमियर लीग का धाकड़ आगाज! जानिए टीमें, कप्तान, स्क्वाड, फॉर्मेट, तारीख, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी फिक्स्चर

नेपाल प्रीमियर लीग 2025 में कुल 28 लीग मुकाबले सिंगल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे, जहां हर टीम एक-दूसरे से एक बार भिड़ेगी. लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष दो टीमें 9 दिसंबर को क्वालिफायर 1 में आमने-सामने होंगी, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें 10 दिसंबर को एलिमिनेटर खेलेंगी. क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता टीम 11 दिसंबर को क्वालिफायर 2 के लिए भिड़ेगी. इसके बाद 13 दिसंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 के विजेता आमने-सामने होंगे. सभी मैच किर्तिपुर के TU इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे.

नेपाल में कैसे देखें नेपाल प्रीमियर लीग 2025?