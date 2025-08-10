NPL 2025 All Squads: नेपाल प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के लिए इन दिग्गजों पर हुई पैसे की बारिश, यहां देखें सभी टीमों की पूरी स्क्वाड
Janakpur Bolts are Nepal Premier League 2024 winners. (Photo credits: X/@OfficialNPLT20)

Nepal Premier League 2025 Squads: पहले संस्करण का सफल आयोजन करने के बाद, नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) का दूसरा संस्करण इस साल के अंत में आयोजित किया जाएगा। NPL 2025 सीज़न से पहले, 9 अगस्त(शनिवार)  को एक मिनी-नीलामी आयोजित की गई. इस नीलामी से पहले, प्रत्येक टीम ने पिछले संस्करण से अपने छह से सात खिलाड़ियों को रिटेन किया था. मिनी-नीलामी के दौरान सबसे बड़ी खरीदारी अर्जुन साउद, देव खनाल, पवन सर्राफ और मोहम्मद आदिल आलम रहे. दिलीप नाथ, सूर्या तामांग, हेमंत धामी, संतोष यादव, शेर मल्ला और युवराज खत्री को भी इस नीलामी में मोटी रकम मिली. रोहित शर्मा-विराट कोहली के फ्यूचर पर संदेह! शुभमन गिल को मिलेगा T20I का उप-कप्तानी का जिम्मा; ODI की कप्तानी भी तय- रिपोर्ट्स

नेपाल प्रीमियर लीग का प्रारूप लगभग भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) के समान है. इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेती हैं. शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ़ में पहुंचती हैं। क्वालीफ़ायर 1 का विजेता सीधे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फ़ाइनल में प्रवेश करता है. एलिमिनेटर मुकाबले का विजेता फिर क्वालीफ़ायर 1 के हारने वाले से भिड़ता है, और उस मैच का विजेता फ़ाइनल में जगह बनाता है.

नेपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में जनकपुर बोल्ट्स, सुदूरपश्चिम रॉयल्स, कर्णाली याक्स, चितवन राइनोस, काठमांडू गोरखाज, बिराटनगर किंग्स, पोखरा एवेंजर्स और लुंबिनी लायंस खिताब के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे. इस बीच, प्रशंसक नीचे दी गई नेपाल प्रीमियर लीग 2025 की अपडेटेड टीम सूची देख सकते हैं.

नेपाल प्रीमियर लीग 2025: सभी टीमों की स्क्वॉड सूची

जनकपुर बोल्ट्स: आसिफ शेख, अनिल साह, सुभाष खाकुरेल, किशोर महतो, ललित राजबंशी, तुल बहादुर थापा मगर, रूपेश सिंह, सचिन भट्ट, आदित्य मेहता, मयान यादव, बिकाश अग्रि

सुदूरपश्चिम रॉयल्स: दीपेंद्र सिंह ऐरी, बिनोद भंडारी, आरिफ शेख, अभिनाश बोहरा, ईशान पांडे, नरेन साउद, हेमंत धामी, टेक बहादुर रावत, दीपेश थापा, दीपक बोहरा, मिलन बोहरा

कर्णाली याक्स: सोमपाल कामी, गुलशन झा, नंदन यादव, अर्जुन घर्ती, दीपेंद्र रावत, बिपिन प्रसाद शर्मा, यूनिश विक्रम सिंह ठाकुरी, पवन सर्राफ, इमरान शेख, दीपक दुम्रे, युवराज खत्री

चितवन राइनोस: कुशल मल्ला, रिजान ढकाल, कमल सिंह ऐरी, दीपक बोहरा, अमर सिंह राउतेला, गौतम केसी, देव खनाल, अर्जुन साउद, बिपिन रावल, बिपिन आचार्य, रंजीत कुमार

काठमांडू गोरखाज: करण केसी, भीम शार्की, दीपेश कंडेल, शाहाब आलम, प्रतिक श्रेष्ठ, राशिद खान, उत्तम थापा मगर, तुल बहादुर थापा, संतोष यादव, आकाश त्रिपाठी, आदिल आलम

बिराटनगर किंग्स: संदीप लामिछाने, लोकेश बम, प्रतीश जीसी, बशीर अहमद, नरेन भट्ट, सुभाष भंडारी, सूर्या तामांग, साहिल पटेल, नारायण जोशी, शरवन किसकू, शंकर राणा

पोखरा एवेंजर्स: कुशल भुर्तेल, दिनेश खरेल, बिपिन क्षेत्री, सागर ढकाल, किरण ठगुन्ना, आकाश चंद, त्रित्राज दास, अभिषेक तिवारी, अर्जुन कुमार, कृष्ण पौडेल, संदीप क्षेत्री छेत्री

लुंबिनी लायंस: रोहित पौडेल, सुंदीप जोरा, बिबेक यादव, दिनेश अधिकारी, अभिषेक गौतम, तिलक भंडारी, दिलीप नाथ, दुर्गेश गुप्ता, शेर मल्ला, आदिल खान, विशाल पटेल

पिछले संस्करण की विजेता जनकपुर बोल्ट्स इस बार अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी, जबकि बाकी सात टीमें उन्हें चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी.