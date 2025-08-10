BCCI Future Plans: रोहित शर्मा-विराट कोहली के फ्यूचर पर संदेह! शुभमन गिल को मिलेगा T20I का उप-कप्तानी का जिम्मा; ODI की कप्तानी भी तय- रिपोर्ट्स

BCCI Future Plans: इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल को एशिया कप T20I टीम का उप-कप्तान बनाने का फैसला किया है. BCCI सूत्रों के अनुसार, हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर उपकप्तान बने अक्षर पटेल ने टी20 टीम में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन अब बोर्ड एक ऐसे नेतृत्वकारी नाम को आगे लाना चाहता है जो आकर्षक प्रदर्शन के साथ नेतृत्व भी कर सके. रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट कहती है कि गिल ने फिर से टी20 टीम में जगह पक्की कर ली है और वे जिम्मेदारियों के नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं. अगर सूर्यकुमार यादव उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो गिल को ही भविष्य में सभी फॉर्मेट की कप्तानी सौंपे जाने पर विचार हो सकता है. रोहित शर्मा ने खरीदी नई ऑरेंज लैम्बॉर्गिनी उरुस SE, हिटमैन की अपग्रेडेड SUV में लगा खास ‘3015’ नंबर प्लेट, देखें वीडियो

गौरतलब है कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर टीम की कमान अपने अगले वारिस शुभमन गिल को दे दी थी. इंग्लैंड सीरीज़ में गिल ने कप्तान के रूप में जबरदस्त प्रदर्शन किया. तीन शतक समेत 700+ रन बनाकर आलोचकों को मुहतोड़ जवाब दिया.

ODI विश्व कप कप्तानी भी गिल के नाम, रोहित-विराट के चयन पर असमंजस

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी ODI वर्ल्ड कप के लिए भी BCCI रोहित शर्मा को कप्तान नहीं देख रही है, बल्कि शुभमन गिल को ही टीम की कमान देने वाली है. दक्षिण अफ्रीका में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए गिल ही भारत की नई युवा टीम के सुपर लीडर हो सकते हैं. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, न रोहित शर्मा और न ही विराट कोहली का स्थान वर्ल्ड कप टीम में पक्की मानकर चला जा रहा है. दोनों दिग्गज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज में टीम का हिस्सा हो सकते हैं, जो संभवतः उनका फेयरवेल सीरीज रही.

यदि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रहना चाहें, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलकर अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करनी होगी. ऐसे में भारतीय क्रिकेट में जहां एक तरफ गिल नेतृत्व की रीढ़ बनते जा रहे हैं, वहीं उम्रदराज सितारों के लिए अंतरराष्ट्रीय दरवाज़े बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह बदलाव एक नए युग की शुरुआत है.

शुभमन गिल अब न सिर्फ टेस्ट, बल्कि T20I और ODI में भी लीडरशिप रोल में नजर आएंगे. अक्षर पटेल को मिले मौके के बाद गिल की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता और प्रदर्शन ने उन्हें कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे कर दिया है. वहीं, क्रिकेट जगत रोहित शर्मा और विराट कोहली के भावुक विदाई के इंतजार में है. भारत की क्रिकेट टीम अब युवा नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा चुकी है, जिसका असर आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में साफ दिखेगा.