Rohit Sharma Buys Orange Lamborghini Urus SE: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज़ और दिग्गज रोहित शर्मा ने एक नई लग्जरी कार खरीदी है. हिटमैन ने अपनी दूसरी लैम्बॉर्गिनी उरुस खरीदी है, जो इस बार ‘SE’ वेरिएंट में है, ऑरेंज रंग में है और उनकी पिछली नीले रंग की लैम्बॉर्गिनी उरुस का अपग्रेडेड वर्ज़न है. दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा ने यह नई SUV तब खरीदी, जब उन्होंने घोषणा की थी कि अपनी पुरानी कार को एक फैंटेसी क्रिकेट कॉन्टेस्ट के विजेता को देंगे. इस नई लैम्बॉर्गिनी उरुस SE की नंबर प्लेट पर खास “3015” नंबर दर्ज है, जो संभवतः उनके दोनों बच्चों सामायरा और अहान की जन्मतिथि को दर्शाता है. लैम्बॉर्गिनी उरुस SE की शुरुआती कीमत 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. वायरल वीडियो में कार को शोरूम से हिटमैन के घर डिलीवर होते देखा गया, हालांकि रोहित शर्मा के इस कार को ड्राइव करते हुए अब तक कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आया है.

रोहित शर्मा की नई लेम्बोर्गिनी उरुस एसई

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)