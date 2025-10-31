Faf du Plessis Set To Play In NPL 2025: दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज फाफ डु प्लेसिस ने थामी बिराटनगर किंग्स की कमान, नेपाल प्रीमियर लीग में मचाएंगे धमाल

Faf du Plessis (Photo Credit:X@ICC)

Faf du Plessis Signs For Biratnagar Kings in Nepal Premier League: साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज कप्तान फाफ डु प्लेसिस को नेपाल प्रीमियर लीग (NPL) 2025 के दूसरे सीजन के लिए बिराटनगर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर साइन किया है. फाफ डु प्लेसिस 41 वर्ष के हो चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीगों में सक्रिय हैं. अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के दम पर उन्होंने आईपीएल, मेजर लीग क्रिकेट और कैरेबियन प्रीमियर लीग जैसी बड़ी लीगों में अपनी छाप छोड़ी है. मेलबर्न में भारत की हार के साथ ही टूट गया शिवम दुबे का 'अजेय' रिकॉर्ड, जानें क्या था यूनिक लक

विराटनगर किंग्स ने फाफ डु प्लेसिस को किया साइन

View this post on Instagram A post shared by Biratnagar Kings Official (@biratnagar_kings_official)

नेपाल प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन 17 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा. बिराटनगर किंग्स पिछले सीजन में छठे स्थान पर रही थी, लेकिन फाफ डु प्लेसिस की साइनिंग टीम के लिए बड़ा बल साबित होगी. इससे नेपाल क्रिकेट को भी काफी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी द्वारा इस लीग में खेलने से इसकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों बढ़ेंगी. फाफ डु प्लेसिस के आने से ना केवल बिराटनगर किंग्स की टीम मजबूत होगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों को उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा.