कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला ने एक ऑटोरिक्शा चालक को कथित तौर पर चप्पल से मारा, उस पर उसके पैर को कुचलने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने बिहार की प्रवासी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया. कथित घटना शनिवार 31 मई को हुई. आरोपी महिला की पहचान पंखुड़ी मिश्रा (28) के रूप में हुई. पता चला है कि मिश्रा ने शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे बेलंदूर के सेंट्रो मॉल के बाहर ऑटोरिक्शा चालक पर चप्पल से हमला किया. मिश्रा को ऑटोरिक्शा चालक से माफी मांगते हुए दिखाने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. क्लिप में मिश्रा यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें बैंगलोर और बेंगलुरु की संस्कृति से प्यार है. वीडियो में महिला ऑटो चालक लोकेश के पैरों में गिरती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है कि वह घबरा गई क्योंकि वह गर्भवती है. यह भी पढ़ें: Mathura Video: हे भगवान! टॉयलेट में धोएं जा रहे है रेस्टोरेंट के बर्तन, ग्राहकों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़, मथुरा का वीडियो आया सामने

The arrogant girl who hit Auto driver with slipper has apologised to auto driver by falling to his feet and said she loves Bengaluru.

She claims she attacked the driver because she is pregnant and got panicked when the auto moved right next to them.pic.twitter.com/7AHOlhBSja

