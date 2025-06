सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी जीव को कोलोराडो नदी के ऊपरी हिस्से में टहलते हुए दिखाने वाले वीडियो के सामने आने के बाद पौराणिक जीव के बड़े पैरों के निशान कथित रूप से देखे जाने की खबर ने ऑनलाइन सनसनी फैला दी है. दूर से फिल्माए गए इस क्लिप में एक बड़ी दो पैरों वाली आकृति दिखाई दे रही है जो जंगल के इलाके से गुजर रही है. वीडियो को शूट करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यह बिगफुट के आम वर्णन से मेल खाता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, तेज आंधी के चलते पायलट ने कुछ देर तक हवा में उड़ाया विमान; यात्रियों में मचा हड़कंप

Witnesses claim to have captured video of a BigFoot-like creature near the upper Colorado River 👀😳 pic.twitter.com/hFyANBmBfJ

Meanwhile somewhere in South West America on the Colorado River.

Turns out Bigfoot is real after all. pic.twitter.com/hQUh5sxqk3

