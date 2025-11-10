Donald Trump Washington Commanders-Detroit Lions Game: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) 9 नवंबर(रविवार) को लैंडोवर, मैरीलैंड में खेले गए वॉशिंगटन कमांडर्स बनाम डेट्रॉइट लायंस के मुकाबले में पहुंचे. किक-ऑफ़ से पहले ही ट्रंप चर्चा में आ गए, जब उनका विमान एयर फ़ोर्स वन नॉर्थवेस्ट स्टेडियम के ऊपर से शानदार उड़ान भरता नज़र आया. इस नज़ारे को स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कैद किया गया. यह विशेष उपस्थिति एनएफएल के “सैल्यूट टू सर्विस” गेम के अवसर पर हुई, जो अमेरिका के वेटरन्स (पूर्व सैनिकों) को समर्पित था. इसी दौरान एयर फ़ोर्स वन के स्टेडियम के ऊपर से उड़ान भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं.

