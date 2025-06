VIDEO: 'भारत गरीब नहीं, हमें लूटा गया है': बीजेपी सांसद Samik Bhattacharya ने लंदन में ही अंग्रेजों पर कसा तंज, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ चेताया

Samik Bhattacharya London Statement: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद समिक भट्टाचार्य ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की छवि को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत अब किसी के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर नहीं जाता, बल्कि दुनिया को चेतावनी देने आया है कि जो आज भारत के साथ हो रहा है, वो कल आपके साथ भी हो सकता है. भट्टाचार्य ने कहा, ''भारत गरीब नहीं है, बल्कि उसे लूटा गया है. कई देशों ने अपने महल हमारे संसाधनों को लूट कर बनाए हैं. भारत ने कभी किसी को नहीं लूटा, लेकिन हमसे बहुत कुछ छीना गया.”

समिक भट्टाचार्य इस समय एक बहुदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन दौरे पर हैं, जो फ्रांस, इटली और डेनमार्क के दौरे के बाद अब ब्रिटेन पहुंचा है. यह दौरा भारत सरकार के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है.

ये भी पढें: Operation Sindoor: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर डेनमार्क के पूर्व राजदूत ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, बताया ‘भारत का सच्चा रक्षक’

#WATCH | London, UK | BJP MP Samik Bhattacharya says, "India is not poor. Many have built their magnificent homes by looting us. India never looted anyone..." pic.twitter.com/uDMMtfhOqw

— ANI (@ANI) June 2, 2025