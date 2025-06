पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को भारतीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारतीय अधिकारियों को हनीट्रैप में फंसाने के लिए एक संदिग्ध जासूसी अभियान चलाने का पता चला था. मामले की मुख्य पात्र हसीन पर पाकिस्तान के एक हैंडलर को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) बताने का आरोप है. कथित तौर पर इन OTP का इस्तेमाल व्हाट्सएप सहित भारतीय सोशल मीडिया खातों तक पहुंचने के लिए किया गया था. जांच संगठनों के अनुसार, इस पहुंच का लक्ष्य झूठी पहचान का उपयोग करके भारतीय अधिकारियों के रूप में पेश आना या उन्हें लुभाना था. अधिकारी वर्तमान में हसीन के भाई कासिम से इस रैकेट में उसकी संभावित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे निवासी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में किया गिरफ्तार

