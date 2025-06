Viral Video: पहले थप्पड़ जड़े, फिर घूंसे मारे; असम के शख्स ने महिला को बेरहमी से पीटा

Assam Shocker: असम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स विक्टर दास एक महिला को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहा है. यह वीडियो साल 2022 का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है. जब बिड़ लाचित सेना के नेता शृंखल चालीहा ने इसे सार्वजनिक किया. वीडियो सामने आने के बाद विक्टर दास ने सफाई देते हुए कहा, "मैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करता. यह मेरा निजी मामला था." लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनकी इस सफाई को सिरे से खारिज कर रहे हैं.

हर ओर से एक ही बात सामने आ रही है कि किसी भी हाल में महिला पर हिंसा न्यायोचित नहीं हो सकती.

🚨SHOCKING: Assam’s Victor Das seen slapping, assaulting a lady brutally in a private setting.

The video dating 2022, went viral after Bir Lachit Sena’s leader Shrinkhal Chaliha shared it on the Internet.

Victor stated, “I do not support violence against women” - saying it was… pic.twitter.com/vz6KruC4wf

— truth. (@thetruthin) June 1, 2025