Northeast India Rain And Flood: पूर्वोत्तर भारत में मूसलधार बारिश, सिक्किम से असम तक मचा हाहाकार, वीडियो में देखें तबाही

Northeast India Weather: पूर्वोत्तर भारत में मूसलधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. सिक्किम, असम और मेघालय जैसे राज्यों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं. भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, बाढ़ और सड़कें टूटने जैसे हालात बन गए हैं, जिससे न केवल आम लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि सैकड़ों पर्यटक भी फंसे हुए हैं.

सिक्किम: फंसे 1500 पर्यटक, लापता 8 लोग

सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं. मंगन जिले में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और खराब हो गए हैं. एक वाहन नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो घायल हैं और आठ लोग अब भी लापता हैं. लाचेन और लाचुंग इलाकों में कुल 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनमें 115 लाचेन और 1350 लाचुंग में हैं.

भारी बारिश के चलते राहत-बचाव कार्यों में बाधा आ रही है. तीस्ता नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे तलाश अभियान को स्थगित करना पड़ा. राज्य सरकार ने पर्यटकों को होटलों में ही रहने की सलाह दी है जब तक कि रास्ते पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते. बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं धीरे-धीरे बहाल की जा रही हैं, जबकि पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रयास जारी हैं.

असम: बाढ़ और भूस्खलन से 8 की मौत, 17 जिले प्रभावित

असम में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है. अब तक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. लगभग 78,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, सबसे ज़्यादा नुकसान कामरूप, गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में हुआ है.

Heavy flood in Pohumara area under Nowboicha tehsil, Lakhimpur District, Assam. One person reportedly died due to drowning😭

Flood, landslide, monsoon, heavy rainfall, river, assam, arunachal, incessant rain pic.twitter.com/SqfDZcoJXa

— Dr. Sorang Tadap (@dr_tadap) May 31, 2025