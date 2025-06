Indonesia Mine Accident: इंडोनेशिया में खदान ढहने से 19 लोगों की मौत, 8 अब भी लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)

Indonesia Mine Accident: इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत के सीरेबोन जिले में शुक्रवार को गुनुंग कुडा (Gunung Kuda) नाम की एक पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग अब भी मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं. स्थानीय पुलिस प्रमुख सुमार्नी ने जानकारी दी कि शनिवार दोपहर तक 16 शव मलबे से निकाले जा चुके थे, वहीं एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ऊबड़-खाबड़ इलाके के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं.

घटना के समय खदान में काम कर रहे लोग अचानक हुए पत्थर के गिरने से मलबे में दब गए.

ये भी पढें: Brazil Video: बेघर बुजुर्ग ने खुद को किया आग के हवाले, लोग देखते रहे तमाशा, ब्राजील के साओ बेंटो मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया सामने

🇮🇩 #BREAKING: 10 KILLED IN INDONESIAN QUARRY DISASTER: RESCUE CREWS DIG FOR SURVIVORS

In Indonesia’s West Java, a quarry in Cirebon, about 125 miles east of Jakarta, collapsed today, killing at least 10 and injuring 6.

Source: Reuters https://t.co/iZ9XAA0psc

— Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) May 30, 2025