Assam Flood: असम में बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़े हालात! अब तक 10 की मौत, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित (Watch Video)

Assam Flood: असम में बाढ़ और भूस्खलन से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. रविवार को दो और लोगों की मौत के साथ राज्य में अब तक इस आपदा से मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है. राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य और अरुणाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों और नदी किनारे बसे लोगों के लिए हालात और गंभीर हो सकते हैं.

उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर स्थिति की जानकारी ली और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.

ये भी पढें: असम: बाढ़ से चार लाख से अधिक लोग प्रभावित, 10 लोगों की मौत

#WATCH | Assam: Water level remains high in the Brahmaputra river, in Dibrugarh, following incessant rainfall in parts of Assam and its neighbouring states; Low-lying areas submerged due to rise in water level pic.twitter.com/8OahgOyt9i

Spoke with the Chief Ministers of Assam, Sikkim, and Arunachal Pradesh and Governor of Manipur in the wake of ongoing heavy rainfall in their states. Also assured them of every possible help to tackle any situation. The Modi government stands like a rock in support of the people…

— Amit Shah (@AmitShah) June 1, 2025