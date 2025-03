Sonu Sood Wife Sonali Sood Accident: मुंबई-नागपुर हाईवे पर अभिनेता सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद एक बड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा 25 मार्च 2024 को हुआ. खबरों के मुताबिक, सोनाली सूद अपने भांजे के साथ कार में थीं, जब यह दुर्घटना घटी. इस हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और वे फिलहाल मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं. दुर्घटना की खबर मिलते ही सोनू सूद तुरंत नागपुर के लिए रवाना हो गए हैं.

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और घटना की जांच जारी है. अभी तक हादसे के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फैंस और शुभचिंतक सोनाली सूद और उनके भांजे के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

#SonaliSood, wife of #SonuSood has reportedly suffered serious injuries along with her nephew in a car crash that took place on #MumbaiNagpur highway#SonaliSood #SonuSood #breaking #news pic.twitter.com/E3a9BL7tly

— Pune Times (@PuneTimesOnline) March 25, 2025