Woman Smoking Onboard Flight: इस्तांबुल- साइप्रस फ्लाइट में सिगरेट पीती दिखी महिला, पकड़े जाने पर की आग लगाने की कोशिश - देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला विमान के अंदर धूम्रपान करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे यात्री और चालक दल के सदस्य दंग रह गए. बताया जा रहा है कि यह वीडियो इस्तांबुल से साइप्रस जाने वाली फ्लाइट का है. वायरल वीडियो में एक महिला यात्री विमान में धूम्रपान करती हुई दिखाई दे रही है, जो सख्त विमानन सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर रही है. स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने कथित तौर पर आग जलाने की कोशिश की, जिसके बाद चालक दल को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा. वायरल वीडियो फुटेज में क्रू मेंबर्स को महिला से लाइटर छीनने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे सिगरेट को बुझाने के लिए उस पर पानी डाल रहे हैं. उनकी त्वरित कार्रवाई ने भयावह स्थिति को टाल दिया, लेकिन फ्लाइट पर अराजकता साफ देखी जा सकती थी.

वीडियो को सोशल मीडिया पर @TaraBull808 ने एक कैप्शन के साथ शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "इस्तांबुल से साइप्रस जा रही फ्लाइट में एक यात्री ने विमान में आग लगाने की कोशिश की."

Passenger on a flight from Istanbul to Cyprus tried to light the plane on fire pic.twitter.com/homvqIg4Qg

— TaraBull (@TaraBull808) March 21, 2025