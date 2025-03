Eid Moon Sighting 2025 in Oman: ओमान सल्तनत में रहने वाले लोगों को ईद की छुट्टियों की सही अवधि जानने के लिए चांद दिखने का शनिवार शाम तक इंतजार करना होगा. ओमान में सऊदी अरब की तरह ही शनिवार शाम को चांद देखने की कोशिश की जाएगी. यदि शनिवार शाम चांद नजर आया तो रविवार को ईद का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा. भारत में रविवार शाम को चांद देखने की कोशिश की जाएगी.

People living in #Oman will have to wait till Saturday evening for moon sighting to know the exact duration of #Eid holidays.https://t.co/JZBuLjyq8u

