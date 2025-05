England Women vs West Indies Women, 1st ODI Match 2025 1st Inning Scorecard: पहले वनडे में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 346 रनों का टारगेट, टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स ने खेली धुआंधार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

एमी जोन्स और टैमी ब्यूमोंट (Photo Credit: X Formerly Twitter/ESPN)

England Women National Cricket Team vs West Indies Women National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डर्बी (Derby) के काउंटी ग्राउंड स्टेडियम (County Ground) में खेला जा रहा हैं. इससे पहले टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया था. अब इंग्लैंड की टीम की निगाहें वनडे सीरीज पर हैं. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) बतौर के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs West Indies Women, 1st ODI Match 2025 Toss Update And Live Scorecard: इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज़ में वेस्टइंडीज की टीम को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब वेस्टइंडीज की टीम वनडे सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. कप्तान हेले मैथ्यूज अगुवाई में वेस्टइंडीज की टीम पिछली हार को भुलाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 26 मुकाबले खेले गए है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम को महज छह मुकाबलों में जीत हासिल हुई हैं. वहीं, दो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

A 222-run opening stand between Beaumont and Jones leads England to a mighty total of 345/6 against West Indies in Derby 💪 Ball-by-ball: https://t.co/KfKZZFPL6j pic.twitter.com/zuWbVqZ0Wt — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 30, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर 345 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से एमी जोन्स ने सबसे ज्यादा 122 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एमी जोन्स ने 121 गेंदों पर 15 चौका और एक छक्का लगाई. एमी जोन्स के अलावा टैमी ब्यूमोंट ने 107 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को चेरी एन फ़्रेज़र ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से हेले मैथ्यूज और अफ़ी फ्लेचर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. हेले मैथ्यूज और अफ़ी फ्लेचर के अलावा चेरी एन फ़्रेज़र और आलिया एलेने ने एक-एक विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 346 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 345/6, 50 ओवर (टैमी ब्यूमोंट 107 रन, एमी जोन्स 122 रन, एम्मा लैम्ब 2 रन, नेट साइवर-ब्रंट 52 रन, सोफिया डंकले 9 रन, एलिस कैप्सी 24 रन, एम अर्लॉट नाबाद 7 रन और चार्लोट डीन नाबाद 5 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (चेरी एन फ़्रेज़र 1 विकेट, आलिया एलेने 1 विकेट, हेले मैथ्यूज 2 विकेट और अफ़ी फ्लेचर 2 विकेट).