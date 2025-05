EPFO Portal Down: ईपीएफओ पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी, काम नहीं कर रहा वेबसाइट, UMANG ऐप पर भी सेवा बाधित, यूजर्स में भारी नाराजगी

EPFO Portal Down: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पोर्टल पर तकनीकी खामियों के कारण सब्सक्राइबरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पोर्टल पर लॉगिन न हो पाना, पासबुक डाउनलोड न कर पाना और अन्य कई सेवाओं के बंद होने से यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं. EPFO की वेबसाइट, UMANG ऐप, मिस्ड कॉल और SMS जैसी मुख्य सेवाएं फिलहाल सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं.

यूजर्स ने खास तौर पर केवाईसी अपडेट में देरी और क्लेम प्रक्रिया में बाधाओं की शिकायत की है. कई बार लॉगिन सफल होने के बावजूद पासबुक तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे लाखों EPF सदस्यों के बीच चिंता का माहौल बन गया है. यह समस्या देशभर में EPF में जुड़े सदस्यों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है.

@PMOIndia There are still so many rejections. Atleast make the websites work properly. Not a single day any EPF related website works smoothly. Call the seniormost officials of EPFO and ask them to open their EPF passbook in front of you. You will know the reality.— Abhishek Purwar (@purwar77) May 27, 2025

@socialepfo @PMOIndia @LabourMinistry @NamoApp @_DigitalIndia

We unable to access EPFO Portal (Official EPFO website & umang mobile app) and Message also not working many more day.



Pls look into it.— Ranjeet Kumar (@Ranjeet79765993) May 27, 2025

EPFO ने दी आश्वासन, तकनीकी उन्नयन पर काम जारी

EPFO ने इस समस्या को लेकर स्पष्ट किया है कि वे अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं. संगठन की वेबसाइट पर एक नोटिस में लिखा है, “EPFO अपनी सेवाओं को सुधारने और उन्नत बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी सुधार कर रहा है. दावा दाखिल करने वाली सेवाओं में समय-समय पर हो रही असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं. हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे धैर्य रखें क्योंकि हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं ताकि निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें.”

The EPFO Member Passbook portal should win an award—for the most unreliable website ever. Always down. And PF interest for 2024–25? Still missing in action. What a combo. 👏— Ranjith Venkatesh (@Ranith995) May 27, 2025

यूजर्स की मांग: त्वरित सुधार और बेहतर सेवा

EPFO पोर्टल पर लगातार हो रही तकनीकी परेशानियों के कारण कई सदस्यों को अपने PF खाते की जानकारी लेने, क्लेम फाइल करने और केवाईसी अपडेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति ने लाखों EPF सदस्यों के लिए चिंता पैदा कर दी है और वे EPFO प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं.

उम्मीद है कि EPFO जल्द ही इन तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर उपयोगकर्ताओं को सुचारू और भरोसेमंद सेवा प्रदान करेगा. तब तक, यूजर्स को थोड़े धैर्य और समझदारी के साथ इस दौरान होने वाली असुविधाओं को सहन करना होगा.

अगर आप भी EPFO की सेवाओं से जुड़ी कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी शिकायत EPFO के आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं.