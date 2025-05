The Traitors Trailer Out: धोखे, दांव और ड्रामा से भरपूर करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' 12 जून से प्राइम वीडियो पर (Watch Video)

The Traitors, Prime Video (Photo Credits:Youtube)

The Traitors Trailer Out: प्राइम वीडियो ने अपने नए अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. यह शो इंटरनेशनल हिट सीरीज़ का इंडियन एडैप्टेशन है, जिसे करण जौहर होस्ट कर रहे हैं. शो 12 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 8 बजे नया एपिसोड आएगा, जो एक भव्य फिनाले की ओर ले जाएगा. 'The Traitors' की कहानी धोखे, चालबाजियों और माइंड गेम्स से भरपूर है. राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में शूट हुए इस शो में 20 सेलेब्रिटीज़ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अंशुला कपूर, रफ्तार, राज कुंद्रा, उर्फी जावेद, जान्नत जुबैर, जैस्मिन भसीन, करण कुंद्रा, मुकेश छाबड़ा, महीप कपूर, एलनाज़ नौरोज़ी जैसे नाम शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी शो में एक-दूसरे को चकमा देकर इनामी रकम जीतने की कोशिश करेंगे.

ट्रेलर में दिखाया गया है कि गेम की शुरुआत में करण जौहर गुपचुप तरीके से कुछ खिलाड़ियों को 'गद्दार' चुनते हैं. बाकियों को 'मासूम' माना जाता है. गद्दारों का मकसद मासूमों को धीरे-धीरे बाहर करना है, जबकि मासूमों को इन गद्दारों को पहचानकर गेम से निकालना होगा. इस शो में हर मोड़ पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. ट्रेलर में जहां झगड़े और स्ट्रैटेजी नजर आते हैं, वहीं सीक्रेट प्लानिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन और चौंकाने वाले मोमेंट्स भी शामिल हैं. यानी 'The Traitors' सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक रियलिटी ड्रामा है जो दर्शकों को बांधे रखेगा.

'द ट्रेटर्स' का ट्रेलर:

प्राइम वीडियो ने इसे ऑल मीडिया इंटरनेशनल और BBC स्टूडियोज इंडिया के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. करण जौहर इस शो में सिर्फ होस्ट नहीं, बल्कि हर एक चाल और झगड़े के गवाह भी हैं. उनकी मौजूदगी शो को एक नया एंटरटेनमेंट लेवल देती है. 'The Traitors' 12 जून से स्ट्रीम होगा और यह भारतीय रियलिटी एंटरटेनमेंट को एक बिल्कुल नए मुकाम तक पहुंचाने का वादा करता है.