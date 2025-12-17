Actress Shilpa Shetty : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें बढ़ी! नियमों के उल्लंघन के मामले में बेंगलुरु के रेस्टोरेंट पर एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

FIR lodged against Shilpa Shetty's restaurant (Credit-FB)

Actress Shilpa Shetty: बॉलीवुड अभिनेत्री और बिजनेसवुमन शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट Bastian को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बेंगलुरु पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में रेस्टोरेंट के खिलाफ (FIR) दर्ज की है. वहीं शिल्पा शेट्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. पुलिस के मुताबिक, बास्टियन रेस्टोरेंट (Bastian Restaurant) 11 दिसंबर की रात तय समय सीमा से आगे तक संचालित होता पाया गया.

आरोप है कि रेस्टोरेंट रात करीब 1:30 AM तक खुला रहा और वहां (Late Night Party) आयोजित की गई, जो नियमों के खिलाफ है.यह मामला कुब्बन पार्क पुलिस स्टेशन (Cubbon Park Police Station) में दर्ज किया गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट St Mark’s Road इलाके में स्थित है. पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ नियम उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया है. ये भी पढ़े:Shilpa Shetty Fraud Case: धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली लॉस एंजेलिस जाने की अनुमति, रद्द किया प्लान

वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस

पुलिस कार्रवाई की शुरुआत एक (Viral Video) के सामने आने के बाद हुई. सीसीटीवी फुटेज में देर रात दो गुटों के बीच तीखी बहस और हंगामा देखा गया. यह घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है.

विवाद में सामने आया सत्‍य नायडू का नाम

इस कथित झगड़े में कारोबारी और पूर्व (Bigg Boss Contestant) सत्‍य नायडू का नाम भी सामने आया. हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की बदसलूकी से इनकार करते हुए कहा कि वे दोस्तों के साथ डिनर पर आए थे और बिल भुगतान को लेकर सिर्फ गलतफहमी हुई थी.

शिल्पा शेट्टी का बयान

शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम (Instagram Story) के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि उनके रेस्टोरेंट पर लगाए गए आरोप (Baseless and Motivated) हैं और बिना कानूनी आधार के उन्हें आपराधिक रंग दिया जा रहा है.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

एक्ट्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर (High Court) में (Quashing Petition) दाखिल की जा चुकी है और मामला विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.शिल्पा शेट्टी ने मीडिया से अपील की कि चूंकि मामला (Sub Judice) है, इसलिए रिपोर्टिंग में संयम बरता जाए.

अन्य केस से भी जुड़ा नाम

गौरतलब है कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उनके पति (Raj Kundra) पर एक कारोबारी द्वारा (Cheating Case) दर्ज कराया गया है. आरोप है कि बिजनेस विस्तार के नाम पर लिए गए पैसे का निजी इस्तेमाल किया गया. हालांकि दंपती ने इन आरोपों से भी इनकार किया है और मामले की जांच (Economic Offences Wing – EOW) कर रही है.