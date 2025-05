Fact Check: अगर आपके पास भी कोई ऐसा वॉइस कॉल या मैसेज आया है, जिसमें खुद को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताकर कहा गया हो कि आपकी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है और आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है, तो सावधान हो जाइए. सरकार की तरफ से PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कॉल RBI की तरफ से नहीं किया जा रहा और यह पूरी तरह से फर्जी कॉल है. ये कॉल्स केवल आपको डराकर आपकी बैंक जानकारी चुराने के लिए की जाती हैं.

PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज, वीडियो या फोटो की सच्चाई जानने के लिए वे PIB Fact Check से संपर्क कर सकते हैं. आप WhatsApp (+918799711259) पर मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल (factcheck@pib.gov.in) कर सकते हैं.

Have you received a voicemail, allegedly from the Reserve Bank of India, claiming that your bank account will be blocked as your credit card has been involved in fraudulent activity⁉️#PIBFactCheck

✔️Beware! This is a scam

📢 If you suspect any central government-related… pic.twitter.com/H5or5UMN1S

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 30, 2025