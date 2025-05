Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर नजर रखने के लिए नई मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स जारी की हैं. लेकिन अब PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है. PIB ने साफ किया है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम या गाइडलाइन्स जारी नहीं की गई हैं. यह पूरी तरह से गलत सूचना है जिसे लोगों में डर फैलाने के लिए फैलाया जा रहा है. सरकार की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और कोई भी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें.

फर्जी खबरों से सावधान रहें और सही जानकारी को ही आगे साझा करें.

