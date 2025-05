थाईलैंड के एक पर्यटक पार्क में एक बाघ द्वारा ‘भारतीय व्यक्ति’ पर हमला करने का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिससे ऑनलाइन आक्रोश फैल गया है. कैमरे में कैद हुई इस घटना ने “बाघ सेल्फी” आकर्षण की नैतिकता पर बहस को फिर से हवा दे दी है. नेटिज़न्स ने ऐसी सुविधाओं की निंदा की, उन्हें खतरनाक और शोषणकारी बताया. एक यूजर ने लिखा, “बाघ सेल्फी प्रॉप्स नहीं हैं.” यह हमला जंगली जानवरों को पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पालतू कलाकार के रूप में इस्तेमाल करने के अंतर्निहित जोखिम को उजागर करता है. अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: वृंदावन में शख्स ने बंदर को सन ग्लासेस देने की कोशिश की, लेकिन जानवर ने लेने से किया मना, उसके बाद जो हुआ देखें वीडियो

This is one of those paces where they keep tigers like pets and people can take selfies, feed them etc etc. #Indians #tigers #thailand #AnimalAbuse pic.twitter.com/7Scx5eOSB4

Apparently an Indian man attacked by a tiger in Thailand.

My immediate reaction to this video was a chilling realization: that could have been me! This chilling video exposes a dangerous trend: many Indian tourists are lured into risky photo-ops with tigers in Thailand, often due to relentless peer pressure.

This is heartbreaking — not just for the man attacked, but for the tiger too.

Tigers are not selfie props.

Keeping apex predators in cages, sedating them, and turning them into “tourist entertainment” is inhumane, unsafe, and unethical.

Thailand has many such “tiger selfie… pic.twitter.com/EY6aDsHylK

