असम के मानस नेशनल पार्क के सालबारी रेंज में गुरुवार को एक गैंडे ने सफारी वाहन पर हमला कर दिया, जिससे पर्यटकों में दहशत फैल गई. वायरल हुए एक वीडियो में गैंडा उस रास्ते की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जीप रुकी थी और बार-बार उसे पलटने की कोशिश कर रहा था. सौभाग्य से, वाहन में सवार पर्यटक बिना किसी चोट के बच गए. कुछ क्षण बाद, कुछ लोग गैंडे को डराते हुए दिखाई देते हैं. वन अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की और कहा कि भविष्य में इस तरह की मुठभेड़ों को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है. यह भी पढ़ें: Tiger Attack Caught on Camera: थाईलैंड के पार्क में बाघ के साथ सेल्फी लेना शख्स को पड़ा भारी, टाइगर ने युवक को नोचा- देखें वीडियो

In Manas National Park in Assam, this furious rhino has attacked a tourist vehicle no less than five times.

Each day, rhino charges at the mere sight of humans.

The reason behind its anger toward people remains a mystery. pic.twitter.com/mE3V6TT04z

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) May 29, 2025