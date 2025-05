भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए'नाविका सागर परिक्रमा II' को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद घर लौट आईं. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें लेने पहुंचे और दोनों महिला नौसेना अधिकारी की सराहना की. उनकी सराहना में राजनाथ सिंह ने कहा,'ऐतिहासिक परिक्रमा अभियान को पूरा करने में उनका साहस, प्रतिबद्धता और धीरज अनुकरणीय है. सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक भारतीय महिलाएं कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जिससे देश का सुरक्षा घेरा और मजबूत हुआ है. आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले हैं और इस महीने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिलाएं पास आउट हो रही हैं. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की हर शाखा में महिलाओं की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी देखी गई. यह भी पढ़ें: Warning! अब तक सिर्फ वार्म-अप था, पाकिस्तान ने फिर से कोई जुर्रत की, तो उसे पूरी तरह तबाह कर देगी नेवी: राजनाथ सिंह

गोवा में INSV तारिणी के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जब से सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में असाधारण प्रदर्शन किया है और हर जिम्मेदारी को पूरा किया है.

Addressed the flag-in ceremony of INSV Tarini in Goa. Raksha Mantri asserted that ever since the participation of women in the Armed Forces has increased, they have performed exceptionally well in every role and fulfilled every responsibility.

