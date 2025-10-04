Arvind Kejriwal on Congress: आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गोवा में एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) किसी भी हालत में कांग्रेस (Congress) के साथ गठबंधन नहीं करेगी. कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि 2017 से 2019 के बीच कांग्रेस के 13 विधायक भाजपा (BJP) में शामिल हो गए और 2022 में दस और विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली. उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को भाजपा को थोक में बेचती है.

केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस यह आश्वासन दे सकती है कि उसके विधायक जीतने के बाद भाजपा में शामिल नहीं होंगे.

किसी भी हाल में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा: केजरीवाल

#WATCH | Mayem | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "...There will be no alliance with the Congress party under any circumstance...Congress deceived the people of Goa the most. Between 2017 and 2019, 13 Congress MLAs joined the BJP, and in 2022, 10 more Congress MLAs… pic.twitter.com/aXxc2HCKWN — The Times Of India (@timesofindia) October 4, 2025

