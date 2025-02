Ramadan Moon Sighting: इस्लामिक धर्म के सबसे पाक महीने रमजान (Ramzan) का दुनियाभर के मुसलमानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. आज यानी 28 मार्च को चांद देखने की कोशिश की जाएगी और अगर आसमान में आज चांद का दीदार होता है तो 1 मार्च को रमजान का पहला दिन होगा. चंद्रमा के दर्शन पर अब्दुल्ला अल-खुदैरी (Abdullah Al-Khudairi) ने कहा- उम्मीद है कि आज रमजान के चंद्रमा दर्शन के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. गणना के मुताबिक 1 मार्च को रमजान का पहला दिन होगा. दरअसल, रमजान शुरु होने की सही तिथि चांद के दीदार (Moon Sighting) के बाद ही तय की जाती है. इस्लामिक परंपरा के अनुसार, रमजान के पवित्र चांद का दीदार सबसे पहले सऊदी अरब के मक्का में किया जाता है. यहां चांद दिखने के ऐलान के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे तमाम देशों में रोजे की शुरुआत होती है. यह भी पढ़ें: Ramadan Moon Sighting 2025: सुप्रीम कोर्ट ने की सभी मुसलमानों से शुक्रवार की शाम को रजमान का चांद देखने की अपील

चंद्रमा के दीदार के दौरान बादल छाए रहने की संभावना

Abdullah Al-Khudairi On Moon Sighting:

It is expected that the weather will be cloudy today during the sighting of the Ramadan Crescent.

According to calculations, March 1st will be the first day of blessed Ramadan.#Sudair pic.twitter.com/81LuQJ6RSH

