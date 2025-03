SC Tree Cutting Penalty: ये हत्या से भी बड़ा अपराध है! 454 पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने ठोंका 4 करोड़ 54 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेड़ों की अवैध कटाई को मानव हत्या से भी गंभीर अपराध बताया और कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए. अदालत ने अवैध रूप से कटे प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को मंजूरी दी.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने ताज ट्रैपेजियम ज़ोन (TTZ) में 454 पेड़ काटने वाले शिव शंकर अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव की इस दलील को स्वीकार किया कि पर्यावरणीय अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि वे कानून और प्रकृति की अनदेखी नहीं कर सकते. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माने की दर तय कर दी है.

Observing that the act of cutting a large number of #trees was worse than killing a human being, #SupremeCourt said no mercy should be shown to people who damage the #environment and approved imposing a fine of Rs 1 lakh for each illegally cut tree.

