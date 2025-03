NZ vs PAK ODI 2025: न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम पाकिस्तान के खिलाफ 29 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. लैथम, जो पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय मैचों में ब्लैककैप्स का नेतृत्व करने वाले थे, उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया है. इस वजह से वे अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. मुख्य कोच गैरी स्टीड ने पुष्टि की 33 वर्षीय हेनरी निकोल्स टीम में लेथम की जगह लेंगे और उनके वर्तमान टी20 कप्तान माइकल ब्रेसवेल वनडे में कप्तानी जारी करेंगे. जबकि मिच हे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

ब्लैक कैप्स टीम: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मुहम्मद अब्बास, आदि अशोक, मार्क चैपमैन, जैकब डफी, मिच हे, निक केली, राइज़ मारिउ, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रुरके, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, विल यंग

Squad News | Tom Latham has been ruled out of the Chemist Warehouse ODI series with a fractured hand. Henry Nicholls & Rhys Mariu have been added to the squad, Michael Bracewell to captain. Full story | https://t.co/PmV1YinAis #NZvPAK #CricketNation pic.twitter.com/w6UNcNWO1U

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 27, 2025