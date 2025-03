Rajasthan Royals Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, IPL 2025 11th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 11वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम के स्टार बल्लेबाज नितीश राणा ने महज 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 73/1.

राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज नितीश राणा ने महज जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

5️⃣0️⃣ 🆙 for Nitish Rana

Rajasthan Royals are flying high and above in the powerplay 🔥

They are 79/1 after 6 overs.

Updates ▶️ https://t.co/V2QijpWpGO#TATAIPL | #RRvCSK | @rajasthanroyals pic.twitter.com/PWfFJkkiFl

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2025