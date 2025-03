Nadia Shokar: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भीषण आगजनी की खबर सामने आई है. यहां कलिगंज ब्लॉक के बारो इतना गांव में शनिवार को एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई. इस हादसे में करीब 3,000 मुर्गियों की दर्दनाक मौत हो गई और पूरा फार्म जलकर राख हो गया. आग इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था.

NADIA : Devastating fire at poultry farm, entire farm gutted in Baro Itna village of Kaliganj block. About 3,000 chickens in the poultry farm died in the fire. pic.twitter.com/v3yw9rIrkS

— PANKAJ CHOUDHARY (@PANCHOBH) March 30, 2025