IPL 2025: यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग में 200 चौके पूरे कर लिए. उन्होंने 26 मार्च को आईपीएल 2025 में राजस्थान बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. ​​बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मैच की पहली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन द्वारा फेंकी गई टॉप-एज से एक चौका लगाया. बता दें की इस मैच में यशस्वी जायसवाल सिर्फ 29 रन ही बना पाए. जबकि राजस्थान को कोलकाता के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करन पड़ा. यह राजस्थान रॉयल्स की सीजन की दूसरी हार है.

