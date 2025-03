Vaibhav Suryavanshi Spotted Carrying Drinks: आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की. इस मुकाबले के दौरान 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को ड्रिंक्स ले जाते हुए देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई फैंस ने इसे 'बाल श्रम' करार देते हुए राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की आलोचना की. गौरतलब है कि सूर्यवंशी आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे, जिन्हें राजस्थान ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ड्रिंक ले जाते हुए वैभव सूर्यवंशी

13 years old Vaibhav Suryavanshi carrying drinks for RR. Isn't it child labouring? pic.twitter.com/gaAEcIlJhJ — Ellyse Perry (@johns1854175) March 27, 2025

File a case against RR for child labouring, or reveal his real age. 13 years old Vaibhav Suryavanshi carrying drinks for RR. Isn't it child labouring ?#DCvsSRH pic.twitter.com/spg6Kkjhkn — curious (@insightcrate) March 30, 2025

Vaibhav Suryavanshi in RR pic.twitter.com/f1KH5bNqKr — Sober (@Soberhere_) March 30, 2025

13 years old Vaibhav Suryavanshi carrying drinks for RR. Isn't it child labouring ? its nothing new for Rajasthan bro.. ye to kuch b naii ..baki aur kuch bolunga to ....vivad pic.twitter.com/D1gkef7B2m — GlobalStrat Insight (@YashBarapatre6) March 30, 2025

