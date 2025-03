Nithyananda Kailasa Bolivia Controversy: बोलीविया से भगाया गया नित्यानंद का 'कैलासा' गिरोह, 20 लोग निष्कासित, आदिवासी जमीन हड़पने का आरोप

भगोड़े स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद के कथित 'कैलासा' देश के 20 सदस्यों को बोलीविया की सरकार ने निष्कासित कर दिया है. बोलीविया के इमिग्रेशन मंत्रालय ने मंगलवार, 25 मार्च को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन लोगों पर देश की आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप है.

बोलीविया की इमिग्रेशन निदेशक कैथरीन काल्डेरॉन ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया, "यह संप्रदाय पर्यटक वीजा पर अलग-अलग समय में देश में दाखिल हुआ था. कुछ लोग नवंबर 2024 से यहां रह रहे थे, जबकि अधिकांश जनवरी 2025 में आए."

नित्यानंद पर कई देशों में यौन शोषण और अपहरण के गंभीर आरोप हैं. भारत में भी उसके खिलाफ कानूनी मामले लंबित हैं. 2019 में गुजरात पुलिस ने उसके आश्रम में नाबालिगों के अपहरण और यौन शोषण के आरोपों की जांच शुरू की थी, जिसके बाद वह फरार हो गया था. इसके बाद उसने ‘कैलासा’ नामक एक काल्पनिक देश की स्थापना का दावा किया, जिसका वास्तविक अस्तित्व संदेह के घेरे में है. कयास लगाए जाते हैं कि वह इक्वाडोर के पास स्थित किसी द्वीप पर छिपा हो सकता है.

बोलीविया के अखबार 'एल डेबेर' की 16 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार, कैलासा के सदस्यों ने बोलीविया के बावर, कयूबा और एसे एहा नामक तीन आदिवासी समुदायों के साथ 4.8 लाख हेक्टेयर सरकारी भूमि को 1,000 साल के लिए लीज पर लेने का समझौता किया था. इस डील के तहत कैलासा को उस भूमि पर पूरी तरह से स्वायत्तता और संसाधनों पर अधिकार मिलने की बात कही गई थी. इस समझौते के बदले कथित कैलासा देश को हर साल $1,08,000 (करीब 90 लाख रुपये) भुगतान करने की शर्त थी.

बोलीविया के गृह मंत्री एडुआर्डो डेल कास्टिलो डेल कार्पियो ने बताया कि इस डील को लेकर जब जांच शुरू हुई तो सामने आया कि यह समझौता पूरी तरह अवैध था. "बोलीविया की कृषि और भूमि विकास मंत्री यामिल एलोनेस ने स्पष्ट किया कि यहां की मौजूदा कानूनों के तहत विदेशी नागरिक अमेज़न क्षेत्र की जमीन नहीं खरीद सकते," उन्होंने कहा.

इस मामले का पर्दाफाश करने वाली पत्रकार सिल्वाना विंसेंटी को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय नंबरों से धमकियां मिलने लगीं. इसके बाद स्थानीय सरकार और CIDOB (बोलीविया के आदिवासी लोगों का महासंघ) ने कहा कि यह समझौता अवैध है और किसी भी काल्पनिक देश से ऐसे सौदे को मान्यता नहीं दी जा सकती.

