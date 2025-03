Viral Video: जंगल के बीच सड़क पर शरारत करने लगे नन्हे शेर, बच्चों को किनारे लाने के लिए शेरनी को करनी पड़ी मशक्कत

Viral Video: वाइल्ड लाइफ लवर्स (Wild Life Lovers) अक्सर जंगली जानवरों (Wild Animals) से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियो को देखने के अलावा लोग जंगल सफारी (Jungle Safari) के जरिए भी करीब से इनका दीदार करते हैं. वैसे तो आए दिन जंगल की दुनिया से हैरतअंगेज वीडियोज सामने आते हैं, जिनमें से शिकार वाले वीडियो देख जहां दिल दहल जाता है तो वहीं जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो दिल जीत लेते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर दो नन्हे शेर (Lion Cubs) और शेरनी (Lioness) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल के बीच सड़क पर दो नन्हे शेर शरारत करने लगते हैं और उन्हें किनारे लाने के लिए मां शेरनी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है.

इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- हर परिवार में हमेशा एक विद्रोही बच्चा होता है!. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 792.8k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- जिस तरह से ये नन्हे शेर आगे बढ़ते हैं वह बहुत प्यारा है, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- यह बिलकुल सच है! हर परिवार में एक नन्हा विद्रोही होता है जो नियमों को चुनौती देना और चीजों को दिलचस्प बनाए रखना पसंद करता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: आराम फरमा रहे माता-पिता को नन्हे शेर ने बुरी तरह से डराया, देखने लायक है शेर और शेरनी का रिएक्शन

शरारती बच्चों को सड़क के किनारे लाने की कोशिश करती शेरनी

There is always one rebel kid in every family! 😂😂 pic.twitter.com/fpl07lXuCW

— The Figen (@TheFigen_) March 24, 2025