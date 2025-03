RR vs KKR IPL 2025: राहुल द्रविड़ ने क्विंटन डी कॉक की पारी की सराहना की, कंधे पर थपथपाया, देखें वीडियो

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का छठवां मैच 26 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में कोलकाता ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया. इसके साथ उन्होंने ने सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 97 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. इस बीच मैच के जब सभी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे. तब राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने क्विंटन डी कॉक के कंधों पर थपथपाया और उनसे से बात चित की. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

They get off the mark in #TATAIPL 2025 😎✅

A comprehensive show with both bat and ball for the defending champions @KKRiders in Guwahati 💜

Scorecard ▶ https://t.co/lGpYvw87IR#RRvKKR pic.twitter.com/4p2tukzLau

