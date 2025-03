IPL 2025: गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में 26 मार्च को को टाटा आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान एक प्रशंसक ने मैदान अंदर घुस गया और रियान पराग की गेंद को छू लिया. यह घटना 11वें ओवर की शुरुआत में हुई जब रियान पराग गेंदबाजी करने आए थे. तभी एक प्रशंसक को मैदान पर भागते हुए देखा गया और उसने सुरक्षाकर्मियों द्वारा ले जाने से पहले रियान पराग के पैर छुए. असम के रहने वाले रियान पराग एक स्थानीय नायक हैं और उम्मीद के मुताबिक गुवाहाटी में उनके बड़ी संख्या में लोग आए थे. हालांकि इस मैच में रियान पराग कुछ खास नहीं कर पाए और नंबर तीन बल्लेबाज करने के बावजूद 15 गेंदों पर 25 रन ही बना पाए. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

A fan touching Riyan Parag’s leg.

It's great to see such admiration from a fan, but where is the security during the match?#RRvsKKR pic.twitter.com/a7iCUB2Awi

— Media Beats (@mediabeats_) March 26, 2025