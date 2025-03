IPL 2025: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 28 मार्च को टाटा आईपीएल 2025 के आठवें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेजबानी करेगी. CSK बनाम RCB मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई पहुंच गई है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें विराट कोहली के फैंस को ऑटोग्राफ दिया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Virat Kohli giving autograph to fans at the Chepauk. ❤️ pic.twitter.com/QvHnMUgWZl

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 26, 2025