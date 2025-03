IMD Weather Update: उत्तर भारत में एक संगठित वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 26 से 28 मार्च के बीच देखने को मिलेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा. इस दौरान इन इलाकों में तेज बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. पर्वतीय इलाकों में रहने वालों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.

A very organized Western Disturbance with a clear cyclonic center approaching North India. maximum impact expected during 26-28 March over Jammu and Kashmir, Himachal and Uttrakhand. pic.twitter.com/ukSfrGvwrT

— 🔴All India Weather (@pkusrain) March 25, 2025