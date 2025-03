Eid-ul-Fitr 2025 in India Moon Sighting Sighting LIVE: लखनऊ के ईदगाह इमाम, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने घोषणा की है कि 30 मार्च, 2025 को चांद दिखाई देने के बाद 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी. इसकी पुष्टि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी की है, जो मुस्लिम समुदाय को मार्गदर्शन देने के लिए एक अहम संस्था है.

#WATCH | Lucknow: Lucknow Eidgah Imam, Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali says, "The moon of Eid-al-Fitr will be sighted on 30th March and if the moon is sighted, then Eid will be celebrated on the 31st March. In this regard, the Islamic Centre of India has issued an advisory… pic.twitter.com/h2AUWP7yjT— ANI (@ANI) March 30, 2025