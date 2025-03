Instagram Down: सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम डाउन हो गया है. जिसके कारण यूजर्स को कमेंट नहीं दिखाई दे रहे है. इसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स X पर इसकी शिकायत कर रहे है.

इंस्टाग्राम यूज़र्स ने इंस्टाग्राम कमेंट्स के काम न करने के बारे में X पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है. कई यूज़र्स ने पोस्ट करके बताया कि यह फीचर उनके लिए काम नहीं कर रहा है और वे अपनी स्क्रीन पर कमेंट्स लोड नहीं कर पा रहे थे.यूज़र्स ने कई मैसेज पोस्ट करके बताया कि उन्होंने ऐप को अपडेट करने की भी कोशिश की. यूज़र्स ने कहा कि कमेंट्स लोड होने के बावजूद, प्लेटफ़ॉर्म ने कहा, 'अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया. इसके इंस्टाग्राम के यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया.ये भी पढ़े:Instagram Down: हजारों लोगों ने की इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत! यूजर्स को लॉग-इन करने में आ रही परेशानी

X पर एक यूजर ने कहा 'इंस्टाग्राम के पास अब तक के सबसे खराब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं'

Instagram has worst software developers ever. They break something with each update. This time they’ve broken the comments so we can’t seem them #meta do better please. — Tracy C (@tracexoxo1) March 25, 2025

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स बंद, सोशल मीडिया कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा

Instagram’s comments being down just shows that social media can and will never be the same without the comment section.. — Damieon Gentry Fenty ⚓️ (@DamieonGentry) March 25, 2025

X पर यूजर ने लिखा ,'मुझे खुशी है कि यह सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हुआ'

I’m glad it’s not just me that comments on Instagram ain’t working 😭 — Kevın | 𝐁𝐞𝐠𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐍𝐨𝐭 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 (@1997kds_) March 25, 2025

इंस्टाग्राम पर कमेंट लोड नहीं हो पा रहे हैं

Ok, so there's this weird problem I'm having on Instagram, where instead of loading the comments of a video that HAS comments, it loads as no one commented yet, with the "Get the conversation started" text. Does anyone know why is that happening to me? — Julio ツ (@JustAJulio) March 25, 2025

इंस्टाग्राम पर कमेंट काम क्यों नहीं कर रहे है

Why are Instagram comments not working anymore? (Tbh i think I know why considering what people put in the comments) — Zach Butcher (@ZachGreenNinja) March 25, 2025

X यूजर ने पोस्ट किया 'हां, इंस्टाग्राम कमेंट्स डाउन हैं'

Yes. The comments on Instagram are down. #instagramdown — Brandon Williams (@bwilliamsmusic) March 25, 2025

