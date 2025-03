Italy Avalanche Video: इटली के पहाड़ों में हिमस्खलन का कहर! कैमरे में कैद हुई बर्फीली तबाही, बाल-बाल बचे पर्यटक

इटली के प्रसिद्ध स्की रिज़ॉर्ट वाल गार्डेना में एक विशाल हिमस्खलन (एवलांच) आया, जिससे वहां मौजूद स्कीयर घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जब एक व्यक्ति ने चेयरलिफ्ट से बर्फ के विशाल बादल को तेजी से नीचे आते देखा. इस दौरान एक तेज़ बर्फीली हवा आसपास के चेयरलिफ्ट तक पहुंच गई, जिससे वहां बैठे लोगों में दहशत फैल गई.

वाल गार्डेना, जो इटली के डोलोमाइट्स पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, हाल ही में तापमान में भारी उतार-चढ़ाव देख रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान परिवर्तन के कारण बर्फ की स्थिरता प्रभावित हुई, जिससे यह हिमस्खलन हुआ. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

हिमस्खलन के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बर्फ का विशाल बादल नीचे की ओर बढ़ा, लोग तेजी से सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे. एक स्कीयर ने कहा, "यह बहुत डरावना था. हमने सोचा कि हम इसमें फंस जाएंगे, लेकिन भाग्य से कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया."

इस घटना के बाद अधिकारियों ने स्कीयरों को सतर्क रहने की सलाह दी है और जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा है. हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

🚨 Panic on the Slopes: Skiers Flee as Massive Avalanche Cloud Engulfs Italian Ski Resort pic.twitter.com/MXpBOJdqwk

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 26, 2025