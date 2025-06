Air India Plane Crash: 'पायलट ने भेजा था इमरजेंसी सिग्नल, 3 महीने में आएगी जांच रिपोर्ट': एअर इंडिया हादसे पर बोले उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (Watch Video)

Air India Plane Crash: अहमदाबाद के पास हुए एयर इंडिया के विमान AI171 हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस दुखद हादसे पर अब केंद्र सरकार ने विस्तृत जानकारी दी है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे से जुड़ी हर अहम बात साझा की. मंत्री नायडू ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद गृह मंत्री घटनास्थल पहुंचे थे. उन्होंने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई. इसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी एजेंसियों से विस्तृत जानकारी ली.

हादसे की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे. इस समिति में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो जांच के साथ-साथ भविष्य के लिए सुरक्षा सुधारों की सिफारिश भी करेंगे.

Delhi: Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, says, "...One important update from the technical investigation which is happening through the AAIB is the recovery of the black box yesterday around 5pm from the site, the AAIB team believes that this decoding of the black… pic.twitter.com/DsKYje834Y

— IANS (@ians_india) June 14, 2025