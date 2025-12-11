देशभर के किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी! जानें PM Kisan योजना की 22वीं किस्त कब आएगी

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इस योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है. देशभर के लगभग 11 करोड़ किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त मिलती है. योजना शुरू होने के बाद अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब किसान 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं.

फरवरी 2026 में जारी हो सकती है क़िस्त

सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार फरवरी महीने में 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन किस्त जारी करने का चक्र देखते हुए फरवरी में राशि आने की पूरी संभावना है. यह भी पढ़े: PM KISAN की 21वीं किस्त जारी, देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में पहुंचे ₹2000; जानें किन्हें नहीं मिला पैसा और क्या करें आगे?

PM Kisan Yojana: क्या है योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद का बड़ा साधन है.

किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता मिलती है.

यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है—हर चार महीने में ₹2,000.

यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है.

किसानों को क्या करना होगा?

22वीं किस्त आने से पहले किसानों को कुछ जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए:

वार्षिक सत्यापन (e-KYC) पूरा करें.

बैंक खाता अपडेट रखें.

आधार-बैंक लिंकिंग और NPCI मैपिंग सुनिश्चित करें.

इनमें से कोई भी काम अधूरा रहने पर किस्त रुक सकती है.

PM Kisan की किस्तों का चक्र

योजना के अनुसार किस्तें इस प्रकार आती हैं:

पहली किस्त – अप्रैल से जुलाई के बीच

दूसरी किस्त – अगस्त से नवंबर के बीच

तीसरी किस्त – दिसंबर से मार्च के बीच

नए किसान इस योजना से ऐसे जुड़ें

अगर आप नए किसान हैं और अभी तक PM Kisan योजना से नहीं जुड़े हैं, तो अब आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और जमीन के कागजात तैयार रखें. आप अपने स्थानीय पंचायत या ग्राम सचिवालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या राज्य सरकार के आधिकारिक PM Kisan पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

फॉर्म जमा करने के बाद सत्यापन होगा

फॉर्म जमा होने के बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन पूरा होते ही आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से अप्रूवल मिल जाएगा. अप्रूवल मिलने के बाद आगामी किस्त में ₹2,000 सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे.