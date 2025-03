Virat Kohli Stats Against KKR: आईपीएल में केकेआर के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है विराट कोहली का प्रदर्शन, ‘रन मशीन’ के आकंड़ों पर एक नजर

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, IPL 2025 1st Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज आज से होने वाला है. इस बार भी आईपीएल में 10 टीमें नजर आने वाली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू क्रिकेट टीम (RCB) के बीच आज यानी 22 मार्च से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े बजे से खेला जाएगा. केकेआर ने तीन बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है. वहीं आरसीबी (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. KKR vs RCB T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है केकेआर और आरसीबी का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

आईपीएल का इंतजार क्रिकेट फैंस बेसब्री के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जहां दो महीने से भी अधिक समय तक फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस प्रतिष्ठित टी20 लीग में कुछ रिकॉर्ड्स दांव पर होंगे. 22 मार्च को पहले मैच में केकेआ