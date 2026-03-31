Agra Viral Video Case: नाबालिगों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से हड़कंप, खंदौली क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात

आगरा वायरल वीडियो केस (Photo Credits: X\@deepikabhardwaaj)

Agra Viral Video Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा जिले (Agra) के खंदौली क्षेत्र (Khandauli Area) में एक के बाद एक कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल (Viral Video) होने से सनसनी फैल गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) पर नाबालिगों से जुड़े लगभग 48 अश्लील क्लिप्स (Obscene Clips) प्रसारित होने के बाद गांव में भारी सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया है. स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. यह भी पढ़ें: Ashok Kharat Case: 150 से अधिक महिलाओं के शोषण का खुलासा, कांग्रेस ने लगाए 'वाइफ-स्वैपिंग' और राजनीतिक साठगांठ के गंभीर आरोप

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

यह विवाद सोमवार को तब शुरू हुआ जब विभिन्न मैसेजिंग ऐप्स पर दर्जनों वीडियो तेजी से फैलने लगे. इन वीडियो में कथित तौर पर एक ही गांव के तीन किशोर लड़के और दो किशोर लड़कियां निजी कमरों और होटल जैसे स्थानों पर आपत्तिजनक कृत्यों में लिप्त दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, इसमें अलग-अलग समुदायों के शामिल होने की वजह से मामला संवेदनशील हो गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

पुलिस की कार्रवाई और निगरानी

वीडियो वायरल होने की सूचना मिलते ही आगरा पुलिस हरकत में आ गई. किसी भी संभावित हिंसा या सांप्रदायिक टकराव को रोकने के लिए पूरे गांव में पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

खंदौली के थाना प्रभारी (SHO) इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने पुष्टि की है कि पुलिस 48 अश्लील वीडियो की जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक किसी भी पीड़ित परिवार की ओर से औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस फिलहाल वीडियो बनाने और उसे सबसे पहले प्रसारित करने वाले मुख्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. यह भी पढ़ें: Ashok Kharat 1000 Videos: खरात के दफ्तर से मिली पेन-ड्राइव में 1,000 वीडियो, अब तक केवल 150 ही आए सामने- वडेट्टीवार

आगरा में नाबालिगों के लगभग 50 अश्लील वीडियो वायरल

More than 50 explicit videos of minors from a village near Agra released on Internet Heavy police deployed as panic spreads Sadly now boys may be charged of POCSO & punished though girls were also equally involved Story Via @madanmohansoni pic.twitter.com/ArqIof6ZT8 — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 31, 2026

प्रकरण में थाना खंदौली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया हैl अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। — DCP WEST AGRA (@DCPWestAgra) March 31, 2026

साजिश की आशंका और सुरक्षा बल

खंदौली के निवासियों का मानना है कि ये वीडियो क्षेत्र में चल रहे स्थानीय मेले के दौरान हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं. इसे देखते हुए गांव को कड़े पहरे में रखा गया है और खुफिया विभाग भी सक्रिय है.

कड़ी कानूनी चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने जनता को चेतावनी दी है कि इन वीडियो को आगे शेयर न करें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से संबंधित ऐसी सामग्री का वितरण 'पॉक्सो एक्ट' (POCSO) और 'आईटी एक्ट' के तहत एक गंभीर अपराध है. जो भी व्यक्ति इन वीडियो को फॉरवर्ड या प्रसारित करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.